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Минобороны предупредило о поддельных письмах с призывом прийти в военкомат

Министерство обороны Республики Беларусь в своем телеграм-канале предупреждает о поддельных повестках в военкомат.

 В частности, они имеют в виду электронную рассылку, которая приходит с адреса [email protected] В этих письмах тех, кому они адресованы от имени министерства, 22 октября приглашают явиться с паспортом в военный комиссариат, чтобы получить мобилизационное предписание.


Ведомство называет рассылку фейком и отмечает, что она к ним отношения не имеет.

«В целях исполнения воинской обязанности граждан вызывают в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, только персональными повестками, в которых указывается не телефон доверия госорганов, а телефон должностного лица органа, вызывающего гражданина», - отмечается в обращении Минобороны.
KP.by
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