Изменяются правила въезда в Беларусь: Как теперь попасть в страну

Для приезжающих в Беларусь

Граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства с видом на жительство в стране вне зависимости от того, из какой страны они прибывают, освобождаются от обязательного теста на коронавирус методом ПЦР





Прибывшие из «красной» зоны обязаны соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Перечень таких государств опубликован на сайте Минздрава.





Приехавшие из стран «зеленой» зоны должны предъявить оригинал медицинского документа на беларуском, русском или английском языках с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Срок выдачи такой справки — не ранее 72 часов до пересечения беларуской границы, она должна содержать фамилию и имя пассажира, а также результат лабораторного исследования на коронавирус. Следует помнить, что тест на антитела (IgM и IgG) или тест на выделение РНК (мазок) не подходят для пересечения границы, в справке обязательно должно быть указано «полимеразная цепная реакция» (PCR).









Для транзитных пассажиров

Транзитные путешественники, следующие из стран «красной» зоны, должны предъявить документы, подтверждающие их запланированный выезд из Беларуси в течение 24 часов, справка о прохождении теста ПЦР при этом не требуется. Если подтверждающих отъезд документов нет, транзитные пассажиры могут передвигаться по территории страны в течение 24 часов. Соблюдение данного требования будут контролировать сотрудники пограничной службы.





Пассажиры, следующие транзитом через территорию Беларуси из стран «зеленой» зоны, могут пересекать границу без медицинского сертификата и дополнительного контроля.





Полный список категорий граждан, которые могут пересечь границу Республики Беларусь без ПЦР-теста, и текст постановления № 591 можно найти на сайте Совета Министров Республики Беларусь.