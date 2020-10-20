По словам уволенного — за активную гражданскую позицию в соцсетях, пишет Радыё Свабода





Николай Стреха работал в БГПУ имени Максима Танка с 1998 года, преподавал географию мирового хозяйства и населения. Он автор более чем 180 научных работ, разработчик десятка учебных программ, его учебники утверждены Министерством образования.





Родился в Столинском районе, окончил с отличием Брестский пединститут. Сначала работал в альма матер, а в 1997 году окончил юридический факультет Белгосуниверситета — тоже с отличием.





Все экзамены на юрфаке сдавал по-белорусски. В БГПУ также долгое время читал лекции по-белорусски. Но сейчас, по его словам, на факультете учится много туркменских студентов, поэтому пришлось преподавать по-русски.





Кстати, информация о нем на официальном сайте БГПУ не удалена.





«Условие было такое: либо ты остановишься, не пишешь, удаляешь посты, либо работать не будешь»

«Это началось еще в августе. Безусловно, я не мог молчать, видя, что творится в стране, публиковал в сети свои посты, комментарии в фейсбуке, «Одноклассниках», ВКонтакте. Меня предупреждали: не ходите на акции, не пишите, удалите из социальных сетей свои посты и комментарии. Потом были профилактические вызовы к ректору, к проректорам, так как я работал заместителем декана», — рассказал уволенный преподаватель.





По его словам, главная «идеологиня» в БГПУ — проректор Светлана Ивановна Копцева — долго находилась в отпуске, а потом «взялась уже вплотную».





«Условия были такие: «Или ты останавливаешься, нигде не пишешь, удаляешь посты, мол, ты же при должности, тебя студенты читают в социальных сетях. Если не остановишься —работать не будешь», — говорит Николай Стреха.





Он не остановился. В начале октября преподавателя вызвали из отпуска и предложили уволиться по согласию сторон. Почему согласился?





«Я же юрист по второму образованию, понимаю, что если не соглашусь, найдут зацепку, чтобы уволить по статье. Не дадут работать там, где тебя не хотят. Я же знаю всю эту кухню. Пойду на акцию, заберут, посадят на 15 суток. Найдут зацепку. Так построена наша система образования», — объясняет он.









Студенты БГПУ вышли на акцию в поддержку заместителя декана

19 октября у Николая Стрехи был последний день отпуска. Он решил прийти в университет, чтобы попрощаться со студентами. Его пустили — но только в сопровождении руководства.





«С субботы заблокировали мой пропуск в университет. В субботу я должен был читать лекцию, но мне уже не разрешили: мол, «к студентам вам нельзя». А в понедельник вошел в учебный корпус уже «в сопровождении». Но студенты вышли на акцию в мою поддержку и от меня потребовали срочно покинуть университет», — говорит о вчерашних событиях Николай Стреха.





В фойе студенты собрались на акцию солидарности с уволенным заместителем декана. Акция, как они сообщили в своем телеграм-канале, превратилась «в сидячий протест». Потом была встреча с руководством.





«Позже часть студентов перешла в аудиторию для диалога с администрацией, но большинство осталось на ступеньках. Из всей воды, которая лилась из уст Коптевой, стало понятно, что факт психологического давления на Стреху Н. Л. они отрицают. Кому верить — решать вам», — написали студенты в своем телеграм-канале и выложили фотографии.





Декан Наталья Науменко: «Считаю, что он ушел напрасно»

Связаться с первым проректором Светланой Коптевой журналистам не удалось. «Весь день она на совещании», — отвечала секретарь.





Декан факультета естествознания Наталья Науменко говорит, что очень сожалеет об увольнении своего заместителя Николая Стрехи.





«Я считаю, что он ушел напрасно. Написал заявление и сказал, что работать больше не хочет. Я его уговаривала остаться. Никто на него не давил. У нас с ним хорошие человеческие отношения, деловые — учебники с ним вместе готовили.





Николай Леонидович — классный специалист, и студенты его любят, и авторитет у него есть. Но он решил, что какие-то его принципы противоречат каким-то еще принципам. Его увольнение посреди учебного года создает много проблем. Я повторяю: считаю, что он напрасно уволился», — говорит декан Наталья Науменко.





Николай Стреха говорит, что решил пока немного отдохнуть.





«Родственники нормально отнеслись к моему увольнению, понимают, поддерживают. Я твердый человек, устойчивый психически. Меня упрекали, что я, мол, зарабатываю политический капитал, чтобы уехать за границу. Но не дождутся. Я никуда не намерен уезжать. От своей позиции я не отступлюсь. Шучу, внук когда-нибудь спросит: «Дед, а почему ты не сидел?».





Это не первый случай увольнений преподавателей вузов с активной гражданской позицией. Две недели назад «по согласию сторон» был уволен преподаватель Минского государственного медицинского университета Артем Зятиков.

