Его избили, распылили газ при задержании, требовали на камеру признаться, сколько ему платят и кто организатор, а потом осудили на 135 рублей штрафа и 5 суток ареста. Дмитрий рассказал « Весне » про свое задержание, избиения и угрозы.





"Сотрудник выгуливал свою собаку, но при нем была балаклава, дубинка и камера"

Как рассказал Дмитрий, он был задержан вечером 7 октября:





"Все случилось в 21 час возле Фаниполя, когда я красил остановку в бчб-цвет. В это время сотрудник местного отдела департамента охраны выгуливал собаку. Он выгуливал свою собаку, так как живет недалеко, но при нем была балаклава, резиновая дубинка и камера.





Когда он меня увидел, то привязал собаку. После этого он набросился на меня, а я кинул в него банку с краской. Этот человек не представлялся и был одет в гражданской одежде. Потом я начал убегать, но он меня догнал и в процессе потасовки он меня облил газом. Похоже, это был перцовый газ в баллончике.





"Ты его сейчас убьешь"

Но мне все же удалось от него уйти в лесополосу рядом. Я там пробыл минут 15-20, пытался прийти в чувства после распыления газа в лицо. В это время сотрудник вызвал подмогу. Когда я выходил из лесополосы, меня задержали два сотрудника отдела департамента охраны.





Я поднял руки вверх и сказал, что не оказываю сопротивление. Но ко мне подошёл сотрудник в гражданской форме и начал меня избивать: руками, ногами и резиновой дубинкой. Один из сотрудников попытался его остановить словами: "Ты его сейчас убьешь", но избиения продолжались. Потом на меня надели наручники, закрутив руки за спиной.





"Сотрудники между избиениями включали камеры и требовали сказать: сколько мне платят, кто организатор"

После этих избиений я уже не мог идти. Но сотрудник, продолжая бить меня дубинкой, вел к остановке, где я пытался нанести красную полосу. Там меня продолжили избивать. Сотрудники между избиениями включали камеры «Дозор» и требовали сказать: сколько мне платят, кто организатор и т.д.»





По словам Дмитрия, из протоколов он узнал, что фамилия сотрудника ОДО, который избивал его, – А.А. Кресик.





После этого мужчину доставили в РОВД г. Фаниполя и передали следственной группе. По его словам, там физической силы не применялось.





Как рассказывает Дмитрий Черныш, после задержания его отвезли на судмедэкспертизу в Дзержинск. Следователь Людмила Хрущева возбуждала проверку правомерности действий сотрудников М , она назначила дополнительную судмедэкспертиза. Дмитрий Черныш дал показания о нарушениях задержания, а также избиениях после задержания.





В Дзержинской больнице ночью с 7 на 8 октября Дмитрию диагностировали множественные кровоподтеки по телу: на спине, бедре, животе, голени.





Из медицинской справки о состоянии здоровья Дмитрия Черныша УЗ «Дзержинской ЦРБ»





Диагноз: Множественные кровоподтеки задней поверхности спины. Кровоподтеки задней поверхности левого бедра. Кровоподтеки медиальной поверхности правового бедра, кровоподтёк верхней трети голени. Кровоподтек левой боковой поверхности живота.





Рекомендации: Наблюдение хирургом по месту жительства.





Либо подписываешь протокол, либо уголовное дело

В РОВД старший лейтенант милиции Ольга Лыщеня составила на него два пртокола: по ст. 10.9 (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества) и 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).





Дмитрию поставили ультиматум: либо он подписывает протоколы и ему дают пять суток ареста и штраф либо возбуждается уголовное дело. Дмитрий не помнит точно, какой статьей ему грозили, но, вероятно, оказание сопротивления сотруднику милиции. Санкция статьи 363 Уголовного кодекса предусматривает до пяти лет лишения свободы. Дмитрий подписал протоколы об административном правонарушении.





Суд назначил наказание, которое ему обещали в РОВД

9 октября суд Дзержинского района назначил именно такое наказание, которое Дмитрию пообещали в отделении милиции. Судья Роман Крылович признал его виновным по двум статьям КоАП: 10.9 и 23.4. В итоге Дмитрия оштрафовали на 5 базовых величин (135 рублей) и осудили на 5 суток административного ареста.





Из постановления по делу об административном правонарушении

Черныш Д.В. умышленно повредил остановочный пункт «Чечино», принадлежащий ф-лу ДЭУ №60 РУП «Минскавтодор Центр», нанеся на стену остановочного пункта краской красную полосу, что повлекло причинение имущественного ущерба на сумму 25 рублей 73 копейки, при этом его действия не содержали состава преступления.





По постановлению суда, неповиновение Дмитрия Черныша выразилось в том, что он «отказался выполнить законное требование сотрудника ОДО Кресика А.А., проследовать в служебный автомобиль, упирался, пытался вырваться».





Несмотря на то, что в больнице Дмитрию диагностировали множественные кровоподтеки по телу и ему нужно было наблюдаться у хирурга, его забрали отбывать 5-суточный административный арест в РОВД г. Дзержинска. Там, по его словам, физической силы по отношении к нему не применялось.