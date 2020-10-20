«Возле здания райисполкома правоохранители задерживали агрессивно настроенных участников несанкционированной акции. В ответ на действия милиционеров в них полетели бутылки и булыжники», – сообщает МВД.





Мальчика, как утверждает милиция, нашли по видео, которое сделали на протесте силовики. В ролике, опубликованном милицией, виден один бросок, сделанный человеком в красной кофте.













На школьника, который ранее не был судим, завели уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. По этой статье наказывают арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.