В беседе с "Солидарностью" Никита рассказал, что подобные фото не были в то время редкостью в училище, поэтому парни не переживали из-за последствий. Но Никита так и не стал кадетом: забрал документы через несколько меяцев после той истории:





"Третью четверть после Нового года я уже учился в своей родной школе, — говорит парень. — Преподаватели к ситуации отнеслись с пониманием. Понятно, что директору дали по шапке. С нами провели воспитательную беседу, лишили на неделю увольнений за нарушение формы одежды".





Сейчас Никита заканчивает университет. Говорит, что еще один из героев фото после окончания училища поехал учиться за границу, остальные учатся в Беларуси и дружат между собой.









"Я остался прежним, при своих идеях. О парнях много чего не скажу, но не думаю, что их встречу на улице в балаклаве", — резюмировал Никита.