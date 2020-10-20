МВД: ребрендинг NEXTA не поможет
В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД отметили, что ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения из списка "экстремистских" материалов.
Там заявили, что оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации. Сил и средств на это хватает, утверждают в ГУБОПиК МВД.
Также МВД продолжает собирать материалы, фиксируя факты "экстремизма", по другим интернет-ресурсам и телеграм-каналам для их включения в запрещенный список.
16:09 20/10/2020
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