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МВД: ребрендинг NEXTA не поможет

В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД отметили, что ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения из списка "экстремистских" материалов.

Там заявили, что оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации. Сил и средств на это хватает, утверждают в ГУБОПиК МВД.

Также МВД продолжает собирать материалы, фиксируя факты "экстремизма", по другим интернет-ресурсам и телеграм-каналам для их включения в запрещенный список.
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