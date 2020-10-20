У жены Макея коронавирус - министр на самоизоляции





О своем состоянии здоровья Вера Полякова написала в Facebook. Она разместила фотографию из телестудии и написала, что «это был последний эфир 14 октября, когда еще чувствовала себя относительно неплохо».





— Остальные 6 дней — как в тумане. Жуткая слабость, температура, ощущение, что какая-то неведомая сила выпила всю мою энергию. Итог предсказуем: я в больнице, и у меня коронавирус, — написала Полякова.





Как рассказал TUT.BY пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, Владимир Макей сразу после положительного теста супруги в соответствии с предписаниями врачей ушел на самоизоляцию.





— В рамках возможности министр работает удаленно, — рассказал Глаз.



