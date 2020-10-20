В восторг от масштабов бчб-диверсии пришли не только беларусы — на иностранном форуме Reddit появилось несколько топиков и не одна сотня комментариев, в которых иностранцы пытаются понять, как удалось реализовать такой проект, и восхищаются смелостью беларусов. The Village Беларусь перевел самые веселые комментарии и спросил у жильцов «Каскада» о том, сколько времени и денег они потратили на гигантский флаг и как смогли его спасти от беспощадных МЧСников.





— Мы решили вывесить такой огромный флаг с двумя целями. Во-первых, замахнулись на мировой рекорд — посмотрели, что цифры там не космические и технически побить этот его реально, даже силами нашего ЖК (ребята соперничали с флагом Flag Island в эмирате Шарджи, ОАЭ, его размеры — 70 на 35 метров — The Village Беларусь). Во-вторых, мы хотели показать, что вместе мы сила и способны побить любые рекорды, в том числе мировые. Что даже гражданин Лукашенко не может себе позволить поднять флаг такого размера, потому что находится в меньшинстве. Финансово и технически он, конечно, может это сделает, но такой поступок вызвал бы народный гнев. Поэтому такого он себе позволить не может. Максимум, что он может себе позволить — это повесить флаг в 26 раз меньше, чем наш — это его предел. Это почти как соотношение 97 к 3 процентам.





Шили флаг около двух недель, естественно, не в домашних условиях. Для этого были привлечены силы производственного добра. Пошить флаг таких размеров — технически сложная операция — полотно очень трудно разворачивать и перемещать в условиях небольшого помещения.





Белая часть флага сделана из спанбонда, красная — из изоляционного материала для кровли. Он весит порядка 200 кг. В общей сложности на всю операцию мы потратили около 2500 рублей, из которых 1700 — стоимость самого флага (если вы хотите поддержать ребят в их борьбе, то это можно сделать здесь — The Village Беларусь).





Флаг поднимали вверх 8 человек, как именно — оставим за скобками. Операция сложная, поэтому мы решили это делать рано утром выходного дня, когда большинство людей, в том числе жильцов нашего ЖК, еще спит. Сначала натянули металлический трос между башнями. Сделать это правильно непросто — это достаточно массивная конструкция, и важно, чтобы трос не провисал. Флаг сразу крепился карабинами, а потом с противоположной башни его вытягивали на веревки. От того момента, когда его начали вытягивать до завершающей стадии прошлого где-то 10-15 минут.









В процессе мы допустили техническую ошибку, поэтому флаг не удалось полностью развернуть — не учли физику. Когда одна сторона флага опустилась, она вдруг начала разворачиваться, а вторая сторона, которая в это время еще была на крыше, по законам физики, начала заворачиваться в другую сторону. Опыта по вывешиванию таких флагов еще не было, поэтому мы этого не учли.





Вывесили примерно в 7 утра. Уже спустя пару минут после появления флага, в чатах начали появляться его фотографии и не удивительно — флаг таких размеров сложно не заметить, я уверен, его было видно даже из резиденции Лукашенко. Через 15 минут после появления флага под башней уже стояла машина Департамета охраны, а через час приехали МЧСники.





МЧСники поднялись на крышу, увидели металлический трос и ничего лучше не придумали, чем просто его срезать — даже не подумали о безопасности жильцов и их имущества (одну спустниковую тарелку чуть флагом не вырвало). После этого флаг повис на одной башне и наконец-то как положено развернулся, развивался на ветру, зацепившись за несколько кондиционеров и спутниковых тарелок. МЧСники перешли на другую башню, испортив нам по пути отлив. Судя по продолжительной заминке, они попытались затащить флаг наверх, но безуспешно.





И тогда решили срезать трос со второй стороны. Флаг начал падать, но повис на уровне 14 этажа, зацепившись то ли за кондиционер, то ли за спутниковую тарелку. В этот момент к операции по спасению подключились некоторые проснувшиеся соседи и помогали, как могли — пооткрывали окна и уцепились за флаг руками, чтобы не дать его забрать МЧСникам. Эти ребята спустились вниз, признались в собственном бессилии утащить 200-килограммовый флаг и ретировались под недовольные крики жильцов.





Причем попытались это сделать в обход, чтобы уйти максимально незамеченными — они всего очень боятся. Однажды они полезли на нашу крышу с бензорезом снимать другой флаг. В это время из квартиры вышел кто-то из соседей, и за ним громко хлопнула на лестнице дверь. Эти ребята так испугались, что заперлись на ключ на крыше и некоторое время боялись оттуда выходить.





На самом деле, среди МЧСников очень много тех, кто на нашей стороне — они постоянно сливают нам информацию о готовящихся «спецоперациях» и рассказывают, что заниматься снятием флагом у них там соглашается абсолютное меньшинство. Его даже объединили в, так сказать, «зондеркоманду», которая занимаются только этой фигней. Эти ребята приезжают еще больше замаскированными, чем силовики, потому что боятся не только осуждения жальцов, но и своих коллег.





После ухода МЧСников жильцы, которые держали флаг из квартир, отпустили его, а те, которые были внизу, свернули его в трубочку — сделать это было непросто, потому что флаг развевался на ветру и одну жительницу в процессе на секунду подняло вверх порывом ветра. После этого сложили и отнесли одному из жильцов в квартиру. Теперь наша цель — учесть технические ошибки и вывесить флаг снова, чтобы все же побить мировой рекорд, хотя официально его зафиксировать мы сможем, конечно, уже только после победы.









12D_D21: Этот флаг может и большой, но яйца у этих парней больше.





AUGUSTIJNCOMICS: Определенно, этим ребятам помогло, что они живут не в Турменистане.





IAMRIFKI: Чтобы сделать такой флаг, им понадобился бы ковер.





MIDDLEMANMARK: Это настоящий флаг? Я чувствую, что он вырвет с фасада облицовку.





IAMTHESENATEX: Мегафлаг в микрорайоне. Идеальный баланс.





BRONZEHEART92: Да эти ребята прямо сейчас насмехаются над Лукашенко, подзадоривая его головорезов прийти и поджечь флаг!





ALTAZAAR: Выглядит пугающе. Представляю, что он медленно падает на меня. Жуть!





ADAPTEDMIX: Чтобы выбраться из-под него, понадобиться целая вечность. Как огромная версия парашюта на детской площадке.





ADAPTEDMIX: Вчера я смотрел антивоенный фильм «Иди и Смотри», и в конце него упоминается о «628 беларуских деревенях, соженных дотла вместе со всеми жителями» во время Второй мировой войны. Потом, конечно, пришла советская власть. Это просто напомнило мне обо всем дерьме, через которое прошла Беларусь в прошлом веке. Но страна прошла долгий путь, и я надеюсь, что из всех этих протестов против Лукашенко выйдет что-то хорошее.





DRUNKEN-BARBARIAN: Где, черт возьми, они достали такой большой флаг?





Таким вопросом задавалось несколько участников дискуссии. Вот какие самые популярные версии прилетали им в ответ:





INCOGNITOMUS: Белая ткань + красная ткань + белая ткань. Сшить вместе. Готово





LERRIGATTO: Я бы предположил, что несколько человек из этого дома шили этот флаг несколько дней.





MLACKBESA: Меня больше интересует, как они подняли этот флаг в квартиру. Даже если ткань очень тонкая (видимо так, раз она просвечивает), это все равно 3 огромных рулона ткани, которые нужно уместить в лифт.





INTERGALACTICSPY: Это классический дизайн флага: все, что вам нужно, — это полотнно белой ткани, полотно красной ткани и еще одно полотнно белой ткани и швейная машина. Даже ножницы не понадобятся.





SATYRTRICKSTER: Ты все усложняешь. Одно полотно белой ткани и баллончик с красной краской.





OHMETALGALAXY: Это, вероятно, спанбонд, обратите внимание, что через него видно небо. Люди покупают его в больших рулонах для сада, поэтому его легко найти. И это дешево.





ETAN-TAN: Флаги — это не просто куски ткани, это символы.





TEMPORARILYDUTCH: Вау, чувак, глубоко.





MUSCLEDHUNTER: Мне потребовалась минута, чтобы понять, насколько он огромный на самом деле. Мой тупой мозг сначала думал, что флаг обычного размера и просто на переднем плане фотографии. Но ведь он же громадный!





ATRIXSTD: Дааааа. Когда Лукашенко это увидит, он скажет: fck, я ухожу.





VARATOMAN: Так много вопросов, как они его сделали, как они его там повесили и что такое микрорайон?!





PACLORD404: Извините тупого американца (на самом деле я канадец, но это то же самое, когда речь заходит о европейской политике.) Это хорошая вещь?





LEVEL 2: Люди пытаются избавиться от диктатора.





PACLORD404: Я знаю об этом, и что этот флаг им помогает?





TEMPLAR-KUN: Этот флаг — символ сопротивления диктатуре.





PACLORD404: Ну, тогда потрясающе!