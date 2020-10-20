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Палить из пушки по воробьям: Лукашенко сменил ректоров из-за протестных настроений студентов

В трех белорусских вузах сменилось руководство, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко 9 октября говорил о том, что у него есть вопросы к работе Министерства образования. В частности, он возмутился поведением студентов, которые участвуют в протестных акциях.

По его словам, это недоработки ректоров вузов. "В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам", – заявил он тогда.

Согласно информации Telegram-канала список кадровых решений выглядит так:

МГЛУ возглавила Наталья Лаптева (до этого она была деканом факультета немецкого языка).

Ректором БГУКИ стала Наталья Карчевская (экс-замминистра культуры)

Руководить БрГТУ будет Александр Баханович (бывший проректор по учебной работе БНТУ)
Источник: sputnik.by
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