Лукашенко 9 октября говорил о том, что у него есть вопросы к работе Министерства образования. В частности, он возмутился поведением студентов, которые участвуют в протестных акциях.





По его словам, это недоработки ректоров вузов. "В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам", – заявил он тогда.





Согласно информации Telegram-канала список кадровых решений выглядит так:





МГЛУ возглавила Наталья Лаптева (до этого она была деканом факультета немецкого языка).





Ректором БГУКИ стала Наталья Карчевская (экс-замминистра культуры)





Руководить БрГТУ будет Александр Баханович (бывший проректор по учебной работе БНТУ)







