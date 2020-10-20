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Пьяный папаша хотел покончить с собой и отравил сына-младенца

Отравление месячного малыша природным газом произошло в одной из квартир Витебска во время попытки суицида его отца.

Как предварительно установлено следователями, вечером в понедельник, 19 октября, у выпившего 30-летнего мужчины произошел конфликт с женой, после чего он решил покончить с собой, и открыл краны на газовой плите в кухне.

Шум и крики услышали соседи, которые смогли забрать из квартиры женщину с месячным ребенком и вызвали «скорую». Медики госпитализировали малыша с острым отравлением природным газом.

Когда мужчина прошел медицинское обследование, оказалось, что в выдыхаемом им воздухе содержится 1,25 промилле алкоголя. 
Источник: vitebsk.cc
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