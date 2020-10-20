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От коронавируса скончался бывший главный архитектор Витебска Борис Ляденко

Бывший главный архитектор Витебска Борис Ляденко умер в Смоленске от коронавируса. Об этом сообщают в Фейсбуке его родственники.


— Позвонил Руслан Борисович Ляденко. Сегодня ушел от нас Ляденко Борис Владимирович. Умер в Смоленске. Ковид. К ситуации подключился лично губернатор Смоленской области. Лучшие врачи делали что могли, но вторая волна еще жестче первой. Мы будем помнить Бориса Владимировича как талантливого архитектора, который много сделал для нашего города, – написал на своей странице витебчанин Евгений Колбович.

Борис Ляденко ушел на 69 году жизни. Архитектор известен тем, что еще в 80-е годы одним из первых занимался восстановлением и реставрацией памятников архитектуры в Витебске. До 2008 года Ляденко занимал должность главного архитектора Витебска, откуда его попросили уйти по «собственному желанию». После чего он переехал в Смоленск, где также работал главным архитектором до 2014 года.

Напомним, что в Беларуси началась вторая волна эпидемии коронавируса. За все по официальной статистике заболели 88 290 человек, выздоровели – 80 133, умерли – 933. Минздрав пока не собирается вводить всеобщий карантин или переводить школы и вузы на дистанционную форму обучения, но рекомендует переводить большую часть работников на удаленную работу, а также отказаться от проведения массовых мероприятий.
МД/МВ belsat.eu
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