



При этом осведомленные источники “ Ъ ” утверждают, что столичная мэрия и администрация президента РФ, как и весной, обсуждают возможность расширения эпидемических ограничений вплоть до локдауна.





Этот сценарий рассматривается как нежелательный, но полностью он не исключен — принимать решение в любом случае будут региональные власти, и прежде всего в ситуациях, с которыми не справляется местная система здравоохранения.





Начало массовой вакцинации россиян от коронавируса, которую Минздрав этой страны ранее предполагал развернуть в октябре, пока откладывается. Сергей Собянин в понедельник предположил, что москвичи смогут рассчитывать на прививку от коронавируса в декабре 2020 года — январе 2021 года.









Примерно половина столичных школьников с понедельника вернулись за парты — с досрочных и продленных осенних каникул вернулись ученики 1–5-х классов, более старшие школьники продолжат учиться дистанционно.





Также с понедельника в российской столице функционирует система контроля посещения ночных клубов и баров, работающих после полуночи: сервис регистрации заработал в понедельник в полдень и по состоянию на вечер понедельника функционировал без сбоев, сообщили журналистам в столичном департаменте информационных технологий.





Не считая мер усиленного контроля за ношением масок и перчаток в общественном транспорте, к которому мэрия накануне пообещала привлечь полицию, в том числе и на 100% станций метрополитена, это пока все новшества по итогу минувшей недели — напомним, ранее городские власти заявляли, что она станет решающей в вопросе о том, будут ли в городе вводиться более жесткие ограничения.





Напомним, по данным на вечер 12 октября, в Москве насчитывалось 334 813 случаев коронавируса, из которых 72 063 были активными. Суточный прирост 12 октября составил 4395 случаев. Спустя неделю общее число заражений в Москве достигло 367 629, из них активных случаев (без учета выздоровевших) 91 981. Суточный прирост на вечер 19 октября составил 5376 случаев, что все еще почти на полторы тысячи случаев меньше пика 7 мая (6703 случая).





За неделю в Москве от коронавируса умерли 380 пациентов.









Несмотря на внушительные цифры, Москва пока не входит в число российских регионов, сталкивающихся с нехваткой в стационарах коек для больных с коронавирусом.





Тем временем так называемые власти в Беларуси практически ничего не предпринимают для сдержания роста заражения коронавирусом. При этом даже по официальным данным за последние пару недель идет резкий прирост заболевших - в последние дни в районе 600 человек ежедневно.





Однако официальные данные как минимум сомнительны, если не сказать лживы.





Речь идет о примерно 6 тысячах умерших от коронавируса в нашей стране за этот период - это в 10-15 раз выше того, о чем сообщает Минздрав.