







Ограбление "Яхонта", расположенного на улице Киселева, произошло 17 августа прошлого года. Как следует из материалов дела, около 11:30 в помещение вошли двое мужчин. Они распылили перцовый газ, затем связали руки продавцам. Посетителей в магазине не было. Злоумышленники похитили все драгоценности с витрины, деньги и сервер с записями камер видеонаблюдения, который позже выбросили в реку, и скрылись. Раскрытие этого дерзкого преступления держал на контроле глава МВД Юрий Караев.





"Оглашение судебного постановления по уголовному делу о краже, разбое, бандитизме, хищении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ пройдет 22 октября в 10:20", – сообщили Sputnik во вторник в суде Заводского района Минска.





По делу проходят несколько обвиняемых, ограбление ювелирного магазина – не единственный эпизод.





Один из фигурантов дела также обвиняется в тайном хищении имущества двух потерпевших на общую сумму не менее 43 тысяч рублей.





Еще двое фигурантов дела обвиняются в завладении имуществом потерпевших в особо крупном, хищении боеприпасов и другого имущества.





Как ранее сообщали в правоохранительных органах, обвиняемые были задержаны спустя несколько месяцев после совершения налета на ювелирный магазин сотрудниками милиции при поддержке бойцов спецназа.





После того как они дали показания, был задержан еще один 43-летний минчанин. В ходе допросов установлено, что участники преступления тщательно готовились к ограблению: покупали одежду, отращивали щетину и принимали ряд мер, чтобы не оставлять следов.



