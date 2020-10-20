Так, неустановленное лицо в ночь с 20 на 21 августа 2020 года, находясь по Рафиева, 60 в Минске, умышленно сорвало Государственный флаг Республики Беларусь с флагштока на здании столичной центральной поликлиники №25, после чего повредило его путем сожжения. Вскоре результат такого неуважительного отношения к одному из символов Беларуси был продемонстрирован окружающим гражданам.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в районный отдел Следственного комитета, сообщает Генпрокуратура Беларуси.