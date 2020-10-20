Число заражений COVID-19 в мире превысило 40 млн

По его данным, на утро вторника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 117 тыс. 572 человек против 1 млн 112 тыс. 599 на утро понедельника, излечились 27 млн. 628 тыс. 198 человек.





В число стран с 5 млн и более подтвержденных заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.





Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 млн 212 тыс. 981 заражение коронавирусом, 220 тыс. 119 летальных исходов. Более 3,2 млн человек в США излечились от коронавируса.





На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 7 млн 550 тыс. 273 заболевших COVID-19 при 114тыс. 610 смертельных случаях и 6,6 млн поправившихся, пишет interfax.by

В Бразилии число инфицированных составило 5 млн 250 тыс.727 человек, умерли 154 тыс. 176, вылечены 4,5 млн человек.



