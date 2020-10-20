+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

РИКЗ написал заявление на Ливянта, суд признал репетитора невиновным

Административный процесс в отношении репетитора Евгения Ливянта был начат летом после того, как в милицию было подано заявление от руководства Республиканского института контроля знаний.


Повод для заявления изначально казался педагогу нелепым: по мнению РИКЗ, он нарушил авторские права, опубликовав в “Фейсбуке” условия одной из задач централизованного тестирования. Вчера суд признал репетитора невиновным.

Прошедший суд нельзя назвать "РИКЗ vs Ливянт": это не был гражданский иск. Сотрудники института, по словам педагога, привлекались только как свидетели.

— Первый раз я написал о недостатках в задачах ЦТ лет 15 назад, я писал в Администрацию президента, в РИКЗ, в Минобр, непублично обращался. Я считаю, что эта дискуссия должна оставаться в профессиональном поле: между преподавателями, заинтересованными сторонами, а не в социальных сетях. И всегда меня игнорировали. Ответы присылали, но формальные, — рассказывает Еврорадио Ливянт.

Репетитор отмечает, что этот раз был первым, когда он, заметив некорректность в формулировке задания, не стал сперва обращаться в инстанции, а сразу опубликовал пост в соцсетях.

— Когда последний раз меня “послали”, я решил: сколько можно писать и читать эти ответы, буду сразу публиковать в соцсетях. И вот они тоже впервые нестандартно так отреагировали, — говорит Ливянт, имея в виду заявление в милицию. — Даже немного жалею, что решение суда такое, потому что это было бы впервые в истории человечества, когда привлекли бы за нарушение авторских прав за публикацию стандартного школьного логарифмического уравнения.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]