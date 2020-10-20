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Наденьте балаклаву, ваша честь! Мнение о сутках для журналистов

13 суток — Даше Спевак, по 15 — Севе Зарубину, Вадиму Замировскому, Артему Майорову и Александру Любенчуку. 73 на пятерых журналистов — таков урожай 19 октября по Октябрьскому району Минска.

Наденьте балаклаву, ваша честь! Мнение о сутках для журналистов
Эти сутки журналисты получили за то, что делали свою работу — освещали события, которые происходят в стране. А по протоколу милиции «принимали участие в группе лиц в митинге, без соответствующего разрешения» либо «оказывали неповиновение сотрудникам при исполнении». Либо и то и другое.

Судья Елена Живица тоже делала свою работу. Наверное, устала. Пришла домой.

Даша, Сева, Вадим, Артем и Александр домой пока не придут. Варе Зарубиной 9 лет, Яну Замировскому нет и года. Я не знаю, есть ли дети у судьи Живицы. А если есть, что она говорит им о своей работе? Окей, суд — не детское дело. Детям обычно читают сказки. О Добре и Зле, о Правде и Лжи. В сказках Добро побеждает Зло. Судья читает сказки своим детям?

Я не знаю, что сказать женам Вадима и Севы — Марине и Ане.

— Извините, вы же все понимаете?

А я вот не понимаю.

Я не понимаю, как можно обращаться к судье «Ваша честь». Честь — это ведь «достойные уважения и гордости, моральные качества человека; его соответствующие принципы».

Я не понимаю, как можно вставать, когда «суд идет».

Да, кстати, судья и не просила. Решения по делам Даши Спевак и Севы Зарубина так и зачитали, не отвлекаясь на мелочи — перерывы или там вставания всякие. А Севиному адвокату даже не дали выступить.

Я не понимаю, о чем думает судья и как она с этим живет. Сегодня четверым парням она дала по 15 суток и одной девушке — 13. А Вадим в отпуске был всего десять. Они проведут эти сутки на Окрестина или в Жодино. За что? Судья Живица это понимает? Хорошо понимает?

«Вступая в должность судьи, торжественно клянусь перед народом Республики Беларусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Беларусь, быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи», — каждый судья приносит эту присягу перед вступлением в должность.

Я не понимаю, зачем вообще суд. Такой, как сегодня. Если доказательства не имеют значения. Фотокамеры, бейдж на груди, удостоверение, редакционное задание — не имеют значения. Кадры задержания, где видно, что подчинился и сопротивления не оказывал, — не имеют значения. Показания свидетелей, которые утверждали, что ребята участия в протесте не принимали, — не имеют значения. Сотрудники ОМОНа, которые задерживали ребят, в протоколе чудесным образом превращаются в сотрудников ППСМ, но в суд даже не являются — и это не имеет значения. Время задержания в протоколе не совпадает с реальным? К черту подробности! ходатайство об истребовании видео с телефона задержанного оказывается направленным на затягивание процесса. А я думала, суд заинтересован в установлении истины.

Виновен. 15 суток.

Я не понимаю, зачем все эти здания, секретари, адвокаты, гардеробы, столовые, расписания, протоколы. К чему все эти условности. Пустая трата ресурсов. Пусть будет только судья. В балаклаве. С измененными личными данными. Ему же потом домой идти. К детям. Читать сказки. Где Добро побеждает Зло.
Марина Золотова, Главный редактор TUT.BY
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