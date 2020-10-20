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Четырехлетние двойняшки в Дрибине остались дома одни — случился пожар

Четырёхлетние девочки в Дрибине остались дома одни — случился пожар. Как сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших, утром 17 октября 42-летняя хозяйка вместе с мужем ушли на работу. Старший 15-летний сын помогал соседям пасти коров на поле, средний 12-летний сын гостил у друга. В доме оставались спать четырехлетние двойняшки.





— Оставляя их одних, родители надеялись, что вскоре вернется сын и присмотрит за девочками. Но мальчик не спешил домой и малышки были одни. Около часа дня с работы вернулась мама, и едва она отрыла дверь, как повалил дым. В одной из комнат горела кровать, — рассказала Ольга Нехороших.

Женщина принялась искать детей, но в доме их не было. Как выяснилось, когда начался пожар, девочки вышли на улицу и ждали там родителей.

— Сообразительности малышек можно только удивляться — с помощью подручных средств они догадались открыть дверь. И это спасло им здоровье, а может и жизнь, — отметила Ольга Нехороших.

В комнате уничтожена мебель, закопчены стены и потолок по всему дому. Предполагаемая причина пожара — шалость детей с огнем.
Могилев.онлайн
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