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Фотофакт: Грустно. Журавли массово эмигрируют в теплые края

Над Борисовом пролетел журавлиный клин.

Над Борисовом 16 октября около 12 часов был замечен клин журавлей. Журавли покидают Беларусь в поисках тепла, а значит, совсем скоро нас ожидает похолодание.


Корреспондент EX-PRESS.BY запечатлел полет птиц.

Кстати сегодня в Борисове начали включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, городских банях и учреждениях образования (кроме дошкольных и школьных — там включили уже вчера).

Валентина Викторова, фото автора
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