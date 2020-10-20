В Варшаве отменили празднование Нового года из-за COVID-19

Фото: depositphotos.com

"В связи с нынешней эпидемической ситуацией в этом году городское празднование Нового года не состоится", – заявила Галецкая.





По ее словам, это празднования отменят, потому что "здоровье граждан важнее".





В мэрии отметили, что сэкономленные средства из-за отмены праздника смогут перенаправить на "что-то более важное".





В 2019 году в Варшаве на Банковой площади в новогоднюю ночь проходил праздничный концерт с участием польских и мировых звезд.





Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.





По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 19 октября, за все время пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 40,2 млн человек во всем мире. Из них выздоровело уже 27,5 млн, а умерло более 1,16 млн пациентов.





В Польше коронавирусом заразилось более 183,2 тыс. человек. Выздоровело от COVID-19 более 93 тыс., а умерло 3,6 тыс. человек.



