В Гомеле на свободу вышел журналист Денис Якштас

Денис Якштас / gomel.today





Сотрудник "Сильных новостей" был задержан 3 октября. Через два дня его осудили на 15 суток ареста за участие в мирной уличной акции 27 сентября, на которой он работал. Якштаса должны были отпустить еще в воскресенье, но начали новый административный процесс и в понедельник оштрафовали на 540 рублей.





3 октября была задержана жена Дениса Анна Якштас, главный редактор "Сильных новостей". Поскольку у нее двое несовершеннолетних детей, ее не могли осудить на административный арест, и после трех суток за решеткой оштрафовали. Через неделю эта история повторилась.