«Мы устали от унизительного отношения, от оскорблений в свой адрес, от вранья с экранов государственных телеканалов, — говорится в обращении. — Теперь нас стали задерживать, преследовать за наши мысли, наши убеждения, наши взгляды. И вместе с нами преследуют наших друзей, наших жен и мужей, наших родителей и наших детей, преследуют наш белорусский народ. Жесткие задержания, обыски в квартирах, судебные преследования, избиения в РОВД, СИЗО и изоляторах временного содержания — все это было и все это продолжается на наших глазах».

Группа из 16 витебских медработников записала видеообращение, в котором потребовала освободить медработников и других граждан, «задержанных по политическим мотивам и во время мирных акций протеста», а также «прекратить любые преследования альтернативных государственному мнений и высказываний».





Кроме того, врачи заявили о проблеме игнорирования COVID-19, фальсификации статистики, несвоевременном принятии необходимых противоэпидемических мер, что привело к «высокому уровню заболеваемости и смертности». То же, по их словам, наблюдается и сейчас, во время второй волны пандемии коронавируса.





«Мы не согласны выслушивать неприкрытую ложь и молчать. Мы не согласны, чтобы силовые структуры издевались над мирными людьми, били их и убивали. Мы против насилия ко всем гражданам Республики Беларусь», — подчеркивается в обращении.









Врачи также требуют «привлечь к ответственности сотрудников Министерства внутренних дел, превысивших свои полномочия».





Обращение записали врачи ультразвуковой диагностики Сергей Кичигин и Янина Прохорова, анестезиологи-реаниматологи Анастасия Александрович, Дмитрий Якимцов и Ростислав Савицкий, рентгенэндоваскулярные хирурги Виктор Вороняев и Анатолий Осипенко, стоматолог Александр Фисюнов и др.





В конце обращения они проскандировали «Жыве Беларусь!», держа большой бело-красно-белый флаг.