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«Мы устали от унизительного отношения и оскорблений в свой адрес, от вранья госТВ»

Врачи также требуют «привлечь к ответственности сотрудников Министерства внутренних дел, превысивших свои полномочия».


Группа из 16 витебских медработников записала видеообращение, в котором потребовала освободить медработников и других граждан, «задержанных по политическим мотивам и во время мирных акций протеста», а также «прекратить любые преследования альтернативных государственному мнений и высказываний». 

Видеозапись передал порталу tut.by один из читателей.

«Мы устали от унизительного отношения, от оскорблений в свой адрес, от вранья с экранов государственных телеканалов, — говорится в обращении. — Теперь нас стали задерживать, преследовать за наши мысли, наши убеждения, наши взгляды. И вместе с нами преследуют наших друзей, наших жен и мужей, наших родителей и наших детей, преследуют наш белорусский народ. Жесткие задержания, обыски в квартирах, судебные преследования, избиения в РОВД, СИЗО и изоляторах временного содержания — все это было и все это продолжается на наших глазах».


Кроме того, врачи заявили о проблеме игнорирования COVID-19, фальсификации статистики, несвоевременном принятии необходимых противоэпидемических мер, что привело к «высокому уровню заболеваемости и смертности». То же, по их словам, наблюдается и сейчас, во время второй волны пандемии коронавируса.

«Мы не согласны выслушивать неприкрытую ложь и молчать. Мы не согласны, чтобы силовые структуры издевались над мирными людьми, били их и убивали. Мы против насилия ко всем гражданам Республики Беларусь», — подчеркивается в обращении.


Врачи также требуют «привлечь к ответственности сотрудников Министерства внутренних дел, превысивших свои полномочия».

Обращение записали врачи ультразвуковой диагностики Сергей Кичигин и Янина Прохорова, анестезиологи-реаниматологи Анастасия Александрович, Дмитрий Якимцов и Ростислав Савицкий, рентгенэндоваскулярные хирурги Виктор Вороняев и Анатолий Осипенко, стоматолог Александр Фисюнов и др.

В конце обращения они проскандировали «Жыве Беларусь!», держа большой бело-красно-белый флаг.
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