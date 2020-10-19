+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Витебске задержали двух гулявших с букетами девушек: их заподозрили в "хищении цветов с городской клумбы"

В Витебске милиция 18 октября задержала двух гулявших с букетами девушек по подозрению в "хищении декоративных цветов с городской клумбы", пишет TUT.BY.


Одна из задержанных Станислава Терентьева рассказала, что они вместе с подругами гуляли по улице Фрунзе, в руках были цветы, которые со своей дачи привезла одна из трех подруг – Марина. На проспекте Фрунзе к ним подошли сотрудники милиции и попросили показать документы, однако, поскольку у 19-летней подруги Маши документов не оказалось, ее решили забрать в РОВД для выяснения личности.

По ее словам, она решила ехать в милицию вместе с Машей, чтобы не оставлять ее одну. "По дороге милиционеры говорили, что цветы мы "украли с клумб" и что мы это сами сказали. Хотя мы им в самом начале пояснили: это домашние цветы – с клумбы на даче Марины", – говорит она.

В Октябрьском РОВД арестовали мобильный телефон Терентьевой. В постановлении о наложении ареста на имущество указано, что она "подозревается в хищении декоративных цветов с городской клумбы".


Станислава Терентьева рассказала, что устно в райотделе речь шла об аресте телефона за неуплату предыдущего штрафа в размере 324 белорусских рублей ($126) за участие в несанкционированном мероприятии (статья 23.34 КоАП): 6 сентября на мирной акции протеста она шла с флагом Швейцарии, однако в протоколе написали, что это был бело-красно-белый флаг.

"Я обжаловала решение. Областной суд рассмотрит апелляцию 28 октября. А сейчас я написала жалобу в УВД, чтобы телефон мне вернули. Он стоит намного дороже, чем размер штрафа", – сказала она.

В милиции девушкам не дали копию протокола по делу о "хищении декоративных цветов с городской клумбы".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]