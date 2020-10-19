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Вице-премьер Польши Качиньский ушел на карантин

Вице-премьер-министр Польши, лидер правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский ушел на карантин из-за контакта с больным коронавирусом.


Об этом сообщил в понедельник представитель PiS Радослав Фогель, передает Укринформ.

"После информации о контакте в рамках служебных обязанностей с лицом, больным COVID-19, председатель PiS, согласно рекомендациям главного санитарного инспектора, идет на самоизоляцию до дальнейшего распоряжения санитарных служб", - сказал Фогель.

В субботу стало известно об инфицировании коронавирусом первого лица в Римско-католической церкви Польши - председателя Конференции епископата архиепископа Станислава Гондецкого.

Как сообщалось, на прошлой неделе в связи с контактированием с лицом, зараженным коронавирусом, на карантине в течение нескольких дней находился глава правительства Матеуш Моравецкий.


С 17 октября 152 с 314 уездов Польши переведены в красную зону в связи со вспышкой коронавируса. В красной зоне оказались 11 из 16-ти воеводских городов Польши, в том числе и Варшава.

За последние сутки в Польше зафиксировано 7 482 новых случая заболевания COVID-19, умер 41 человек.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 40 348 289 случаев коронавируса, в частности 1 119 305 летальных, выздоровели 30 146 568 человек.
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