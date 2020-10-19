Вице-премьер Польши Качиньский ушел на карантин

Об этом сообщил в понедельник представитель PiS Радослав Фогель, передает Укринформ





"После информации о контакте в рамках служебных обязанностей с лицом, больным COVID-19, председатель PiS, согласно рекомендациям главного санитарного инспектора, идет на самоизоляцию до дальнейшего распоряжения санитарных служб", - сказал Фогель.





В субботу стало известно об инфицировании коронавирусом первого лица в Римско-католической церкви Польши - председателя Конференции епископата архиепископа Станислава Гондецкого.





Как сообщалось, на прошлой неделе в связи с контактированием с лицом, зараженным коронавирусом, на карантине в течение нескольких дней находился глава правительства Матеуш Моравецкий.









С 17 октября 152 с 314 уездов Польши переведены в красную зону в связи со вспышкой коронавируса. В красной зоне оказались 11 из 16-ти воеводских городов Польши, в том числе и Варшава.





За последние сутки в Польше зафиксировано 7 482 новых случая заболевания COVID-19, умер 41 человек.





По данным Worldometer, в мире зафиксировано 40 348 289 случаев коронавируса, в частности 1 119 305 летальных, выздоровели 30 146 568 человек.