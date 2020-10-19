В редакцию TUT.BY о появлении такого сообщения (а вернее, изображения) в чатах популярных мессенджеров написало несколько пользователей. В нем говорится, что по квартирам якобы ходят волонтеры, которые предлагают примерить маску и дают несколько штук бесплатно. В сообщении утверждается, что это — один из новых способов ограбления. Маски «пропитаны химикатом с наркотическим действием», после примерки человек отключается.





Издание TJournal пишет: точно такое же сообщение-картинка распространяется сразу в нескольких регионах России (как минимум в Алтайском крае, Татарстане, Удмуртии, Краснодарском, Ставропольском краях, Тульской, Тверской, Омской, Волгоградской областях), а также на территории Казахстана.





В управлении МВД по Омской области России добавили, что «распространяемое сообщение имеет все признаки фейка», так как в нем нет ссылки на источник информации, конкретного указания населенного пункта, где это происходило. «Также в нем присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений — посеять панику», — уточнили в ведомстве, пишет TJ.





Напомним: сообщения с ложными утверждениями о коронавирусной инфекции и связанных с ней действиях приходили юзерам в Беларуси и раньше. В марте этого года мы, например, таких насчитали как минимум шесть. В одной из них также говорилось об «обносах квартир». Но в МВД это опровергли: в Беларуси ни одну квартиру так не обворовали.



