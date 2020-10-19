Сергея Кузнецова по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса – сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, на 1 год 6 месяцев «домашней химии», пишет ПЦ Суд Заводского района Минска 19 октября осудил 66-летнего минчанинапо ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса – сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, на 1 год 6 месяцев «домашней химии», пишет ПЦ Вясна.





Пенсионера обвинили в том, что он угрожал сотрудникам ОМОНа ножом, когда те взламывали дверь в его квартиру после того, как он позвонил в милицию и попросил привлечь Лукашенко к ответственности за оскорбление Виктора Бабарико.

Минчанину за это выстрелили в грудь из помпового ружья.

Мониторинг судебного заседания осуществлял правозащитник «Весны» Алексей Лойко. Судебное разбирательство заняло один день.





Из материалов уголовного дела:





Сергея Кузнецова обвиняли в том, что «12 июня этого года примерно в 21 час 42 минуты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно с целью воспрепятствования законной деятельности, принуждения к изменению характера такой деятельности, из мести за выполнение законных действий находившихся при исполнении должностных обязанностей сотрудников звена взвода оперативно-боевого назначения старшему лейтенанту Полюховичу, сержанту Гиль, прапорщикам Цибулько и Ковальчуку осуществил угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел».





Попросил милицию привлечь Лукашенко к ответственности за оскорбление Бабарико

Вечером 12 июня Сергей Кузнецов, когда вернулся с работы и готовил ужин, услышал в вечернем выпуске новостей по «ОНТ», как Александр Лукашенко называет претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико «негодяем».





Ситуация произошла, когда Лукашенко посещал с рабочим визитом Витебскую область. Сергея Кузнецова возмутило это и он позвонил в службу «102». Он сказал, что президента необходимо привлечь к ответственности за оскорбления в адрес Виктора Бабарико.





В службе «102» мужчину слушать не стали, быстро положив трубку. Повторно Сергей Кузнецов позвонил в дежурную часть и сказал: «Мы уничтожим Лукашенко за эту избирательную кампанию», сопроводив это нецензурной лексикой.





Спустя два часа в квартиру Кузнецова приехала следственно-оперативная группа. Начальник криминальной милиции Заводского РУВД Минска Евгений Зюзенок и четыре сотрудника ОМОНа при помощи гидравлического пресса выломали двери в квартиру пенсионера. Поводом для такого внимания стало «оскорбление главы государства».



