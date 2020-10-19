Билл Гейтс прогнозирует тяжелую зиму из-за пандемии коронавируса
Билл Гейтс сделал прогноз по развитию пандемии коронавируса. Он считает, что этой осенью и зимой будет большой рост заражений. Причина — похолодание и нахождение большого числа людей в закрытых помещениях.
Но к весне Гейтс ожидает улучшения, потому что надеется на окончание тестирования новых препаратов. К следующей осени, как он полагает, учебный год вернется в привычную колею.
Другое ожидание миллиардера: развитие РНК-вакцин, которое стимулировал коронавирус, может помочь сделать вакцину и против ВИЧ, а также туберкулеза и малярии.
Гейтс решил поговорить и об экологии. По его мнению, на изменение климата в значительной степени влияет строительная индустрия. Она использует слишком много цемента. При его производстве образуется много выбросов.
Как сообщалось, вторая волна коронавирусной эпидемии добралась и до Беларуси.
Источник: officelife
14:33 19/10/2020
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