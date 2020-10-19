+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Изгнание Кондрусевича: МВД все "проверяет". А мы молимся за его возвращение

"Проверка" по вопросу гражданской принадлежности главы белорусских католиков митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича продолжается, в МВД заявляют, что якобы ждут ответ от каких-то иностранных компетентных органов


Напомним, архиепископ Кондрусевич не смог въехать в Беларусь из Белостока 31 августа. Поводом для этого Госпогранкомитет назвал аннулирование его паспорта. 

МВД позже заявило, что в отношении Кондрусевича была начата проверка о наличии у него белорусского гражданства. Несколько недель назад департамент по гражданству и миграции МВД якобы направил запрос в компетентные органы ряда стран по данному вопросу.

"Проверку МВД еще не завершило, она продолжается. Но, как я понимаю, она уже находится на завершающей стадии. По некоторым данным, ответ на запрос, который направлял департамент по гражданству и миграции, можно ожидать на этой неделе" - сообщил Sputnik источник, знакомый со сложившейся ситуаций.

По его словам, в рамках проверки, как утверждалось официально, в компетентные органы зарубежных страны направлялись дополнительные запросы.

В свою очередь Римско-католическая церковь в Беларуси сообщила, что с 19 октября начала новый цикл молитв за возвращение Кондрусевича в Беларусь.

Ранее МВД сообщало, что сам паспорт, который был выдан митрополиту Кондрусевичу, "нормальный, он по нему выезжал за границу, сейчас выясняется вопрос, гражданин Беларуси он или нет".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]