



Напомним, архиепископ Кондрусевич не смог въехать в Беларусь из Белостока 31 августа. Поводом для этого Госпогранкомитет назвал аннулирование его паспорта.





МВД позже заявило, что в отношении Кондрусевича была начата проверка о наличии у него белорусского гражданства. Несколько недель назад департамент по гражданству и миграции МВД якобы направил запрос в компетентные органы ряда стран по данному вопросу.





"Проверку МВД еще не завершило, она продолжается. Но, как я понимаю, она уже находится на завершающей стадии. По некоторым данным, ответ на запрос, который направлял департамент по гражданству и миграции, можно ожидать на этой неделе" - сообщил Sputnik источник, знакомый со сложившейся ситуаций.





По его словам, в рамках проверки, как утверждалось официально, в компетентные органы зарубежных страны направлялись дополнительные запросы.





В свою очередь Римско-католическая церковь в Беларуси сообщила, что с 19 октября начала новый цикл молитв за возвращение Кондрусевича в Беларусь.





Ранее МВД сообщало, что сам паспорт, который был выдан митрополиту Кондрусевичу, "нормальный, он по нему выезжал за границу, сейчас выясняется вопрос, гражданин Беларуси он или нет".