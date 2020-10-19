Судья Елена Живица признала Спевак виновной по части 1 статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий) и по статье 23.4 КоАП (неповиновение распоряжению должностного лица.





Защита настаивала, что журналистка не была участницей акции, а освещала ее.





Помимо Спевак, в тот же день в Минске задержали фотокорреспондента TUT.by и БелаПАН Вадима Замировского и видеооператора БелаПАН Всеволода Зарубина.