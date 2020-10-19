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Новая волна: снова о масках и перчатках

Новая волна коронавируса нарастает не сама по себе: быстрота его распространения зависит от действия людей.

Новая волна: снова о масках и перчатках
Об этом пишет доктор химических наук Борис Жуйков из России.

"Народ не все понимает. А дело именно в том, чтобы люди поняли, а не просто ссылались: «а вот такой-то знаменитый врач сказал то-то», «а вот такой уважаемый человек сказал то-то». Кстати, даже самые уважаемые врачи имеют отдаленное представление об эффективности заражения через аэрозоли и контактным путем. Дело в том, что контроль за передачей вирусов довольно сложный, и когда кто-то заболевает или не заболевает — на то могут быть разные причины.

Что касается ВОЗ, то она долго противилась маскам по той причине, что рекомендации этой организации должны основываться на исследованиях с огромным числом зараженных, при этом тестируемые на заражение должны быть в одинаковых условиях и с контролем восприимчивости к инфекции. Но это очень трудно было сделать в данных условиях.

Мы же, радиохимики, любое загрязнение видим сразу и поэтому умеем его контролировать.

Вкратце повторю выводы о масках. Любые маски существенно снижают вероятность заражения, но полностью не предохраняют. Практически полностью предохраняют профессиональные средства. Поэтому дешевые маски малоэффективны для врачей, которые работают с высокими концентрациями вируса и долгое время.

Но даже плохие маски и с «подсосом» воздуха весьма эффективны при низких концентрациях вируса, потому что они в десятки раз снижают вероятность заражения. Это еще связано с тем, что аэрозоли большого размера хорошо задерживаются и плохими масками.

Если это первичные аэрозоли — произошедшие непосредственно от больного человека, то каждая крупная частица содержит в сотни раз больше вируса, чем мелкая частица (r-куб). А крупные частицы даже шарфом существенно задерживаются и ещё плохо заворачивают в потоке воздуха. «Социальная дистанция» также весьма эффективна против крупных аэрозолей. А мелкие аэрозоли могут быть весьма опасными, если вы долго находитесь в замкнутом пространстве.

Маска, одетая уже на больного менее эффективна, так как при выдохе часть воздуха проходит напрямую, особенно когда есть клапан. Но тоже полезна здоровому, а больному, пожалуй, вредна.

Когда следует носить маски, а когда — необязательно? Здесь все очевидно: носить маску необходимо там, где имеется большое скопление людей (супермаркеты, массовые вечеринки, театры, оживленные улицы, лифты, общественный транспорт).

Еще тщательнее следует предохраняться в больницах и аптеках, где количество больных может быть повышенное. Конечно, когда вы гуляете в парке, идете по свободной улице или едете на личном автомобиле, надевать маску совсем не нужно — лучше свободнее дышать.

Касаться внешней стороны использованной маски не стоит, но это не сильно опасно: большая часть вирусов будет внутри ткани, и при касании на руки перейдет только очень малая их часть.

Давайте сейчас — более подробно о перчатках. Антиперчаточная кампания сейчас в разгаре. Сразу отмечу, что подхватить вирус с рук обычно меньше шансов, но всякое бывает — зависит от того, как себя вести.

Здесь люди тоже часто не понимают механизм распространения заразы.

Если вы коснулись поверхности с заразой, то полностью смыть её с рук будет довольно сложно: и радиохимики, и врачи вынуждены подолгу и тщательно мыть руки. Загрязнение гораздо легче смывается с резиновых или пластиковых перчаток — просто во много раз легче. Еще лучше — выбрасывать перчатки сразу после кратковременного использования — например, сразу после выхода из супермаркета. Лишнее время ходить в них не следует. А руки всё равно потом помыть при случае.

Если вы до этого коснулись чего-то грязными перчатками — (лучше, конечно, этого не делать), это не так уж страшно. Дело в том, что с каждым последовательным касанием концентрация уменьшается в десятки раз.

Например, если на ручке при входе в магазин было 10 000 вирусов, то при касании на вашу перчатку перешло 100-1000 штук, а пожав еще руку другу, вы ему передадите 1-10 штук. Есть разница. Наиболее опасные места — ручки дверей, тележек, корзин, а также перила (не протирайте их ладонями), кнопки терминалов или домофонов.


Вирус может попасть внутрь вашего организма, если вы даже непроизвольно протрете глаза загрязненными руками, высморкаетесь или будете есть что-то.

Санитайзеры, конечно, помогают, но они быстро стираются и испаряются, обрабатывать ими руки следует очень тщательно и очень часто. Перчатки — лучше.

Но ходить в резиновых перчатках неприятно, а некоторым людям — и вредно. Гораздо удобнее использовать любую чистую бумажку. Наиболее удобная — половина от использованного формата А4, свернутая пополам. Но и салфетка, и даже кусок газеты — подойдут. После касания чего-то опасного ее лучше сразу выбросить в урну и потом достать из кармана другую.

А перчатки стоит надевать, когда вы пошли, например, в супермаркет, и приходится очень часто касаться разных вещей.

Вероятность попадания вируса непосредственно через глаза или кожу — гораздо ниже. Но врачам и здесь необходимо предохраняться, потому что они работают с большими концентрациями вируса и долгое время" - написал Жуйков в своем фейсбуке.
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