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В убийстве бывшей жены Юрия Гурского подозревают аниматора. Его задержали

На прошлой неделе в жилом доме в Лимассоле (Кипр) был обнаружен труп 36-летней гражданки Беларуси Ирины Гурской — бывшей супруги ИТ-предпринимателя Юрия Гурского.

Место трагедии

По подозрению в убийстве полиция задержала 29-летнего Аистиса Микалаускаса. Он работал аниматором в отеле, а также присматривал за детьми Ирины. Мужчина признался в убийстве, пишет TUT.by по ссылкой на кипрские СМИ.

Микалаускас рассказал, что с Ириной у него были не только дружеские отношения. Они познакомились в мае 2019 года. В июле 2020 года Ирина узнала о том, что парень зависим от азартных игр и крупно задолжал. По словам Микалаускаса, женщина дала ему месяц, чтобы завязать, иначе обещала порвать все отношения.

СМИ также предполагают, что Ирина оплатила часть его долгов. Бывший муж Ирины рассказал, что в последние месяцы женщина часто просила у него денег.

Микалаускас обещание не сдержал и, когда Ирина разорвала с ним отношения, продолжил ее преследовать.

Ночь убийства


Микалаускас в тот день выпивал со своим другом, который сейчас проходит в деле об убийстве как соучастник. У них созрел план ограбить женщину. Микалаускас предложил избить ее до бессознательного состояния, а затем с помощью ее пальца разблокировать телефон, чтобы перевести все ее деньги на свой счет.

Они поздней ночью пробрались в дом Ирины, когда та уже спала. Микалаускас набросился на нее и стал избивать, женщина проснулась и попыталась защищаться. Затем она вырвалась и пыталась убежать, в результате оба упали на пол. Женщина начала громко кричать, но нападавший закрыл рукой ее рот и нос. Избивая ее, он положил подушку ей на лицо и задушил.

Затем Микалаускас собрал драгоценности, технику, которую смог найти, и покинул дом убитой.

Задержание


По информации местных СМИ, часть украденных вещей мужчина продал, а деньги потратил в букмекерской конторе. Затем вернулся в Лимассол и попытался снова ограбить дом белоруски. Но сработала сигнализация. Недалеко от дома Ирины Гурской его и задержали.

На суде Аистис Микалаускас заявил, что будет сотрудничать со следствием, и попросил прощения у семьи погибшей. Районный суд Лимассола постановил задержать подозреваемых на восемь дней до вынесения приговора. Расследование продолжается.
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