Театр им. Горького отменил спектакли до конца октября





"Отменены все спектакли, которые должны были быть в октябре. На ноябрь график не составлялся, проведение постановок под вопросом", – уточнила главный администратор театра Наталья Рокманс.





Таким образом, не состоятся заявленные на 27 и 28 октября спектакли "Знойные мамочки" и "Идеальный муж", купленные билеты зрителям предлагают вернуть.





Ранее сообщалось, что как минимум у одного артиста театра подтвердился коронавирус. Все постановки с 6 по 17 октября пришлось отменить, труппа в целях безопасности была отправлена на карантин.





"Некоторые артисты, которые контактировали с заболевшим, также ушли впоследствии на больничный", – добавила собеседник Sputnik.





По ее словам, причина отмены постановок не только в выявленной коронавирусной инфекции у артистов. "Большая сцена театра находится на ремонте, до этого на некоторые спектакли арендовали сцену во Дворце культуры профсоюзов", – констатировала Рокманс.



