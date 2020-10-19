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Театр им. Горького отменил спектакли до конца октября

Национальный академический драматический театр имени Максима Горького отменил спектакли как минимум до 31 октября.


"Отменены все спектакли, которые должны были быть в октябре. На ноябрь график не составлялся, проведение постановок под вопросом", – уточнила главный администратор театра Наталья Рокманс.

Таким образом, не состоятся заявленные на 27 и 28 октября спектакли "Знойные мамочки" и "Идеальный муж", купленные билеты зрителям предлагают вернуть.

Ранее сообщалось, что как минимум у одного артиста театра подтвердился коронавирус. Все постановки с 6 по 17 октября пришлось отменить, труппа в целях безопасности была отправлена на карантин.

"Некоторые артисты, которые контактировали с заболевшим, также ушли впоследствии на больничный", – добавила собеседник Sputnik.

По ее словам, причина отмены постановок не только в выявленной коронавирусной инфекции у артистов. "Большая сцена театра находится на ремонте, до этого на некоторые спектакли арендовали сцену во Дворце культуры профсоюзов", – констатировала Рокманс.
Sputnik
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