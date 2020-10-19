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Дело о наркотиках: бывших работников прокуратуры начинают судить в Минске

Первое судебное заседание по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств без цели сбыта в отношении двух бывших заместителей прокуроров Советского и Ленинского районов Минска пройдет сегодня, сообщили в суде Фрунзенского района белорусской столицы.



В апреле текущего года Генпрокуратура Беларуси сообщила, что Комитет государственной безопасности Беларуси возбудил и расследует уголовное дело в отношении двух экс-замов прокуроров районов.

"Суд начнется сегодня в 14:30", – сообщили Sputnik в суде Фрунзенского района.

Фигурантам инкриминирован незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса. К подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, указанные работники уволены из органов прокуратуры.

Как отметили эксперты, это "крайне редкий случай, когда прокуроры попадают под следствие за наркотики".

Часть 1 статьи 328 Уголовного кодекса Беларуси предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Несколько лет данная статья УК была одной из самых обсуждаемых в обществе. Прошлым летом изменения и дополнения в антинаркотическую 328-ю статью были одобрены правительством и приняты депутатами. Предел наказания по 2-й и 3-й частям 328-й статьи изменен в сторону уменьшения: по второй части – с пяти до трех лет, по третьей части – с восьми до шести лет.
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