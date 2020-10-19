







В апреле текущего года Генпрокуратура Беларуси сообщила, что Комитет государственной безопасности Беларуси возбудил и расследует уголовное дело в отношении двух экс-замов прокуроров районов.





"Суд начнется сегодня в 14:30", – сообщили Sputnik в суде Фрунзенского района.





Фигурантам инкриминирован незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса. К подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, указанные работники уволены из органов прокуратуры.





Как отметили эксперты, это "крайне редкий случай, когда прокуроры попадают под следствие за наркотики".





Часть 1 статьи 328 Уголовного кодекса Беларуси предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.





Несколько лет данная статья УК была одной из самых обсуждаемых в обществе. Прошлым летом изменения и дополнения в антинаркотическую 328-ю статью были одобрены правительством и приняты депутатами. Предел наказания по 2-й и 3-й частям 328-й статьи изменен в сторону уменьшения: по второй части – с пяти до трех лет, по третьей части – с восьми до шести лет.



