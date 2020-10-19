



По его словам, в день выборов «была попытка захватить урны с избирательными бюллетенями». Якобы планировалось «вытащить их на Октябрьскую площадь (такой именно был призыв телеграм-каналов) и посчитать их при свете фонарика».





Даже страшно даже представить коварство преступников. Это ж надо, хотели посчитать бюллетени! Прямо ужас, что бы произошло в результате этих подсчетов.





При этом Балаба полагает, что, если бы не милиция, ситуация в Минске развивалась бы, как в Бишкеке.





И тут трудно с ним не согласиться. Как известно, президент Кыргызстана сложил с себя президентские полномочия, заявив, что не хочет остаться в истории как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.