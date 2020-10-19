Обхохочешься: Балаба рассказал об "ужасном преступлении": хотели украсть урну, чтобы посчитать голоса
Глава отряда милиции особого назначения Дмитрий Балаба рассказал корреспонденту телеканала СТВ Григорию Азаренку, как во время выборов пресекли «ужасное преступление».
По его словам, в день выборов «была попытка захватить урны с избирательными бюллетенями». Якобы планировалось «вытащить их на Октябрьскую площадь (такой именно был призыв телеграм-каналов) и посчитать их при свете фонарика».
Даже страшно даже представить коварство преступников. Это ж надо, хотели посчитать бюллетени! Прямо ужас, что бы произошло в результате этих подсчетов.
При этом Балаба полагает, что, если бы не милиция, ситуация в Минске развивалась бы, как в Бишкеке.
И тут трудно с ним не согласиться. Как известно, президент Кыргызстана сложил с себя президентские полномочия, заявив, что не хочет остаться в истории как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.
Источник: gazetaby.com
12:14 19/10/2020
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