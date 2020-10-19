В Лиде от коронавируса умер священник

Священнику было 60 лет.





Как сообщает catholic.by , прощание с ним прошло 16 октября.





В костеле, построенном усилиями пастыря, попрощаться с ним собрались священнослужители, монахини и сотни верующих.





Возглавил святую мессу генеральный викарий Гродненской епархии епископ Юзеф Станевский, который учился с покойным на одном курсе в духовной семинарии, одновременно с ним был рукоположен в священники и знал его в течение 30 лет.





На мессу прибыли генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий и епископский викарий для Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. В похоронах приняли участие и представители православной церкви из Лиды.











