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В Лиде от коронавируса умер священник

Ксендз каноник Юзеф Ганчиц, настоятель прихода Святого Семейства в Лиде, скончался 13 октября, в Лидской больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В Лиде от коронавируса умер священник
Священнику было 60 лет.

Как сообщает catholic.by, прощание с ним прошло 16 октября. 

В костеле, построенном усилиями пастыря, попрощаться с ним собрались священнослужители, монахини и сотни верующих. 

Возглавил святую мессу генеральный викарий Гродненской епархии епископ Юзеф Станевский, который учился с покойным на одном курсе в духовной семинарии, одновременно с ним был рукоположен в священники и знал его в течение 30 лет.

На мессу прибыли генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий и епископский викарий для Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. В похоронах приняли участие и представители православной церкви из Лиды.

фото: grodnensis.by
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