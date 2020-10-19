В Лиде от коронавируса умер священник
Ксендз каноник Юзеф Ганчиц, настоятель прихода Святого Семейства в Лиде, скончался 13 октября, в Лидской больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Священнику было 60 лет.
Как сообщает catholic.by, прощание с ним прошло 16 октября.
В костеле, построенном усилиями пастыря, попрощаться с ним собрались священнослужители, монахини и сотни верующих.
Возглавил святую мессу генеральный викарий Гродненской епархии епископ Юзеф Станевский, который учился с покойным на одном курсе в духовной семинарии, одновременно с ним был рукоположен в священники и знал его в течение 30 лет.
На мессу прибыли генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий и епископский викарий для Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. В похоронах приняли участие и представители православной церкви из Лиды.
фото: grodnensis.by
11:56 19/10/2020
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