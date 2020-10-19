Коронавирус в мире: число инфицированных COVID-19 превысило 39,8 млн

По данным университета, что число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло к утру понедельника до 1 млн 112 тыс. 599.





В число стран с 5 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.









Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где суммарно выявлено 8 млн 154 тыс. 594 инфицированных, зафиксировано 219 тыс. 674 летальных исходов и более 3,2 млн человек вылечились.





На втором месте по числу заболевших остается Индия, где на утро понедельника зафиксировано 7 млн 494 тыс. 551 заболевших при 114 тыс. 31 смертельном случае и более 6,5 млн выздоровевших.





В Бразилии число инфицированных увеличилось до 5 млн 224 тыс. 362 человек, скончались 153 тыс. 675, вылечены более 4,5 млн человек.



