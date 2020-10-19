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Везут пенсионеров со всей страны. Угадайте, за чей счет провластный митинг будет сегодня?

Сегодня в Минске планируют провластный митинг. На него активно созывают пенсионеров со всей страны, в основном из числа силовиков. В редакцию tut.by пришли десятки сообщений о подобных приглашениях. Старт митинга, как сообщают читатели, запланирован примерно на то же время и в том же месте, где последние две недели по понедельникам собираются люди на акции солидарности — марши пенсионеров.

Везут пенсионеров со всей страны. Угадайте, за чей счет провластный митинг будет сегодня?
В Минске в предстоящий понедельник планируют провести провластный митинг. Тем временем на воскресенье, 25 октября, как сообщают читатели, в Минске также планируют провести провластный митинг, на него созывают бюджетников и работников предприятий со всей страны.

Если вы располагаете информацией о местах, в которых намерены провести планируемые провластные митинги, их маршруте, а также о том, кого на него пригласили, намерены ли свозить людей из регионов, оформляют ли им командировки, оплачивают ли проезд и так далее, то пишите в телеграм @bobkov_tut или на e- mail: [email protected]

Мы получили десятки сообщений о том, что в понедельник в Минске планируется провластный митинг. На него приглашают людей со всей страны. При этом зовут в основном пенсионеров, в том числе военных. Некоторых из них просили прийти в форме.

При этом информацию о провластном мероприятии в Минске 19 октября не удалось найти в открытом доступе. Как рассказывают читатели, приглашают в основном по звонку и через мессенджеры.

«Пенсионеру МВД (74 года) пришло сообщение по Вайберу, что завтра к 13 00 нужно прибыть на улицу Либкнехта, автобусами прибывших повезут на митинг в центр», — сообщил читатель. «Моего отца пенсионера МВД, он живет в Могилевской области, приглашали на митинг в понедельник в Минске в поддержку власти. Должны были отвезти в Могилев, а там формируют автобусы до Минска. Для участников бесплатно. Отец от поездки отказался», сообщил еще один читатель. «Отец полковник в отставке. Собирается в понедельник на мероприятие с участием ветеранов ВС РБ. Место проведения и план будут доведены завтра (в целях пресечения подготовки провокаций)», — сообщил минчанин.

Старт митинга, как сообщают некоторые, запланирован примерно на то же время (в районе обеда) и в том же месте, где последние две недели по понедельникам собираются люди на акции солидарности — марши пенсионеров. То есть теоретически участники обоих мероприятий — провластного и протестного — могут пересечься, если завтра люди снова соберутся на акцию солидарности.

В воскресенье в Минске также могут организовать провластный митинг
Тем временем на воскресенье, 25 октября, как сообщают наши читатели, в Минске также планируют провести провластный митинг, на него созывают бюджетников и работников предприятий со всей страны.

Особенно много сообщений пришло из Гомеля и Мозыря. Причем как минимум 5 читателей из областного центра сообщили, что тех, кого зовут на провластное мероприятие в столицу, обещают доставить на специальном поезде. Напомним, на провластный митинг 16 августа в столицу свозили людей в том числе и поездами, которых не было в расписании.

При этом не исключено, что провластные митинги в Минске могут быть также и в другие дни. Многие читатели сообщали, что в бюджетных организациях и на предприятиях нашли работников, которые готовы поехать в Минск на митинг, но не сказали, в какой день. «В Молодечно собирают людей. Только неизвестно, когда и куда повезут. Просят списки фамилий и дата рождения зачем-то. Директор сказал, что если в рабочее время, то оплатят по среднему», — написал читатель. «Необходимо подать списки руководству, кто поедет в Минск. Люди указанные в списках должны ждать в указанные дни звонка, когда и где собраться для поездки. Ничего более конкретного не сообщили. Командировок не оформляют, проезд должен быть бесплатным. Обещают премировать за поездку», — написали из Гомеля.

Как и в случае с женским форумом, кому-то обещают оформить командировку, кому-то — дать отгулы. Несколько человек сообщили, что на предприятиях пообещали премию за поездку, суммы назывались разные.

Сообщение о том, что бюджетников и работников предприятий намерены привести 25 октября в столице на провластный митинг, поступили нам в том числи из Витебска, Гомеля, Жлобина, Минска, Мозыря, Вилейского района.

В какую сумму может обойтись отправка одного автобуса в Минск

Этими летом-осенью людей из регионов активно свозят на провластные мероприятия. К примеру, на митинг 16 августа на площади Независимости или на женский форум в «Минск-Арене» 17 сентября. Так, отправка комфортабельного автобуса на 40 пассажирских мест из Жлобина в Минск и обратно (с заложенными 6-тью часами простоя) могла обойтись ориентировочно в 1800 рублей.

Судя по информации на сайте госзакупок, поездка из Барановичей в Минск и обратно на автобусе на 40 мест может обойтись ориентировочно в 1000 рублей, а из Витебска в столицу и обратно на автобусе на 50 мест — примерно в 1100 рублей.

По нашей информации, в понедельник в Минск намерены привезти на провластный митинг людей в том числе из Витебска.
finance.tut.by
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