



«Мы с народом. Мы — и есть народ». Врачи из Витебска записали смелое видеообращение к властям





Врачи из Витебска записали открытое видеообращение к властям и народу. В нем они требуют рассказать правду о COVID-19, привлечь к ответственности сотрудников МВД, превысивших свои полномочия, и прекратить преследования людей по политическим мотивам.













Витебские медики сделали видеообращение на русском и белорусском языках. В частности, они говорят:





«Нас стали задерживать, преследовать за наши мысли, наши убеждения, наши взгляды».

«І разам з намі пераследуюць нашых сяброў, нашых жон і мужоў, нашых бацькоў і нашых дзяцей, пераследуюць наш беларускі народ».

Жесткие задержания, обыски в квартирах, судебные преследования, избиения в РОВД, СИЗО, ИВС. Все это было, и все это продолжается на наших глазах".

«Ігнараванне праблемы COVID-19, фальсіфікацыя статыстыкі, непрыняцце своечасова належных супрацьэпідэмічных захадаў. І як вынік — высокі ўзровень захворванняў і смяротнасці».

«Мы не згодныя, каб сілавыя структуры здзекваліся над мірнымі людзьмі, білі іх і забівалі».

«Мы требуем прекратить насилие в отношении всех граждан Республики Беларусь».

«Мы патрабуем прыцягнуць да адказнасці супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў, якія перавысілі свае паўнамоцтвы».

«Мы требуем немедленного освобождения всех медицинских работников и других граждан, задержанных по политическим мотивам и во время мирных акций протеста».

«Мы — медицинские работники. И мы — с народом. Мы — и есть народ».



