«Мы с народом. Мы — и есть народ». Врачи из Витебска записали смелое видеообращение к властям
Врачи из Витебска записали открытое видеообращение к властям и народу. В нем они требуют рассказать правду о COVID-19, привлечь к ответственности сотрудников МВД, превысивших свои полномочия, и прекратить преследования людей по политическим мотивам.
«Мы с народом. Мы — и есть народ». Врачи из Витебска записали смелое видеообращение к властям
Врачи из Витебска записали открытое видеообращение к властям и народу. В нем они требуют рассказать правду о COVID-19, привлечь к ответственности сотрудников МВД, превысивших свои полномочия, и прекратить преследования людей по политическим мотивам.
Витебские медики сделали видеообращение на русском и белорусском языках. В частности, они говорят:
«Нас стали задерживать, преследовать за наши мысли, наши убеждения, наши взгляды».
«І разам з намі пераследуюць нашых сяброў, нашых жон і мужоў, нашых бацькоў і нашых дзяцей, пераследуюць наш беларускі народ».
Жесткие задержания, обыски в квартирах, судебные преследования, избиения в РОВД, СИЗО, ИВС. Все это было, и все это продолжается на наших глазах".
«Ігнараванне праблемы COVID-19, фальсіфікацыя статыстыкі, непрыняцце своечасова належных супрацьэпідэмічных захадаў. І як вынік — высокі ўзровень захворванняў і смяротнасці».
«Мы не згодныя, каб сілавыя структуры здзекваліся над мірнымі людзьмі, білі іх і забівалі».
«Мы требуем прекратить насилие в отношении всех граждан Республики Беларусь».
«Мы патрабуем прыцягнуць да адказнасці супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў, якія перавысілі свае паўнамоцтвы».
«Мы требуем немедленного освобождения всех медицинских работников и других граждан, задержанных по политическим мотивам и во время мирных акций протеста».
«Мы — медицинские работники. И мы — с народом. Мы — и есть народ».
08:05 19/10/2020
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