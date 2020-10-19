+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Археологи обнаружили в Перу гигантскую кошку. Ей более 2 тысяч лет

Археологи обнаружили гигантское изображение кошки во время раскопок на территории плато Наска в южной части Перу. В длину геоглиф достигает 37 метров, его возраст - более 2 тысяч лет.

Судя по изображению, кошка (или кот) "лежит" на склоне горы на левом боку.
Рисунок был найден во время работ по реставрации смотровой площадки и находился под угрозой исчезновения из-за естественной эрозии, сообщили в министерстве культуры Перу.

OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN/GOB.PE

По стилистическим особенностям рисунок относится к периоду позднего Паракаса, когда изображения кошачьих были очень популярны в местной культуре.
Он стал древнейшим из рисунков плато Наска, большинство из которых датируются 100-200 гг. до н.э.

Геоглифы Наски включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Русская служба Би-би-си

На плато, которое растянулось на несколько десятков километров, можно увидеть гигантские изображения людей, животных, растений и различных геометрических фигур.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]