















Денис и Анна Якштас снимали акции протестов в Гомеле. 3 октября их задержали: Дениса — на остановке, за Анной пришли домой.





Денису тогда суд дал 15 суток. Анну также признали виновной в участии в акции, но, так как у нее на иждивении двое несовершеннолетних детей — 10 и 13 лет — и суд не может назначить ей «сутки», — ее наказали штрафом в 20 базовых.





9 октября милиционеры снова пришли к Анне и увезли в РОВД, а затем отправили до суда в ИВС, после чего она получила очередной штраф в 20 базовых.





Теперь стало известно, что новый суд и новое наказание — правда, пока непонятно, за что, — грозят Денису Якштасу.



