Избитый владелец цветочного магазина вместе с семьёй покинул Беларусь

Максим Хорошин обратился к белорусам / instagram





Максим записал видео, в котором рассказывает, что, хотя это было и не просто, он находится на реабилитации в одной из стран Балтии и собирается вернуться, передает "Еврорадио"





"Большое спасибо за всю ту помощь, которую вы оказали моей семье. Для меня это очень важно. Я бы сделал то же самое для вас, и точно ещё сделаю. Я обязательно вернусь, буду привозить букеты и буду вас радовать. Потому что мы точно победим", — сказал Максим на видео. А в посте к ролику добавил:





"Я только сейчас выдохнул, обнял сына, супругу и разрыдался. От былого страха и от той поддержки, которую я получил от Вас".