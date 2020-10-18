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В Беларуси на акциях протеста задержаны более 50 человек

В Минске и других белорусских городах 18 октября проходят очередные акции протеста, в воскресенье это Марши партизан. Задержания участников мирных протестных акций начались еще до их начала. На 17:00 по минскому времени были задержаны более 45 человек, сообщает правозащитный центр "Весна".


Еще как минимум о пяти задержанных в Бресте сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Известно также, что в Минске задержан журналист издания "Белорусы и рынок" Артем Майоров, а в Светлогорске – правозащитница центра "Весна" Елена Маслюкова. В Бресте задержаны фотограф Бинокля и "Брестской газеты" Роман Чмель и внештатник "Брестской газеты" Максим Хлебец, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В МВД Беларуси сообщили, что силовики стреляли резиновыми пулями в воздух, потому что якобы в них кидали камни.
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