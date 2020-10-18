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«Неудобный» ребенок. Учитель в Жодино порвала дневник ученицы за бчб-флаг и герб «Погоня»

Администрация школы уверяла ее, что обложка дневника утверждена, и на ней не может быть ничего наклеено.

В одной из школ Жодино учитель истории оторвала обложку от дневника ученицы. На ней была наклейка с бчб-флагом и гербом «Погоня». Учитель не дала школьнице рассказать о Белорусской народной республике во время урока. «На моего ребенка оказано психологическое давление даже без попытки выйти на контакт со мной, и я думаю, что рассказать эту историю будет справедливо, — сообщила EX-PRESS.BY мама 15-летней школьницы.

— Моя дочь — ученица 9 класса. Человек любознательный и творческий. Как-то гуляли мы с нею в Борисове, зашли в книжный магазин. Там она купила книги, среди них — большое иллюстрированное издание «БНР». В нашей семье история интересна всем, у нас много книг на исторические темы, в том числе об истории Беларуси, — рассказала жительница Жодино.

5 октября на уроке истории Беларуси была тема, где говорилось в том числе про БНР. В учебнике, правда, всего два абзаца про историю БНР. Учитель задала вопрос (он, кстати, так и звучит в учебнике): «Какое государство было государством только на бумаге? И варианты ответов — БНР и ССРБ. На что дочь сказала: «Я могу привести минимум три факта того, что БНР — государство не только на бумаге». На что ей учитель просто сказала: «Молчи!» и взяла дневник.

Увидев на обложке наклейку с бчб-флагом и гербом «Погоня», который школьница нарисовала сама, учитель оторвала эту обложку. Дети в классе попытались возразить.

— Я всегда воспитывала дочь так: «Ты личность, ты имеешь право на собственное мнение. Ты имеешь право все обсуждать и не соглашаться. Границы достоинства никто не имеет право нарушать». Тем не менее, возражать, грубить и перечить учителю она не стала, — рассказывает жодинка.

На следующем уроке, 9 октября, как рассказала девочка, учитель сказала о том, что «бчб — это фашистский флаг», и «по БТ об этом говорят».

— Поражает, что такие вещи говорит учитель истории, который должен быть беспристрастен, — возмущена мама. — Ведь герб «Погоня» внесен в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Девочка восстановила дневник и наклеила герб «Погоня» на пластиковую обложку.

11 октября учитель истории отвела девочку на беседу к заместителю директора школы. Ее убеждали в том, что обложка дневника утверждена, и на ней не может быть ничего наклеено.

— На сайте Министерства образования есть согласованные и рекомендуемые образцы обложек дневников, но никак не утвержденные, — уверена мама школьницы. — Нет нормативного акта, который на законодательном уровне утверждает форму обложки. Кроме того, герб «Погоня» наклеен на пластиковой обложке.

С девочкой администрация школы беседовала еще не раз.

— Мне кажется, что в этой системе хотят видеть «удобных» детей, податливых, не умеющих высказать свою точку зрения. Мало того, такое поведение учителя расценено мной, как акт психологического насилия, — говорит жодинка.

— Учитель не может выслушать, объяснить свою позицию и принять позицию ребенка. Наши дети — умные, талантливые, добрые. Но насилие порождает сопротивление. И именно по причине некомпетентности учителя эта ситуация переросла в конфликт. Что учитель хотел этим показать? Зачем на уроке говорить «молчи», если ребенок по теме урока высказывает свое мнение?

К слову, в прошлом году на пластиковой обложке дневника у той же школьницы был нарисован котик, а сам дневник был оклеен рисунками из комиксов. Никто не сделал ни одного замечания.
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