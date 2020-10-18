635 новых случаев: Минздрав обновил данные по COVID-19

Центральная районная больница в Ивье во время первой волны пандемии коронавируса / Еврорадио





С начала пандемии в стране зарегестрировано 87 698 больных COVID-19. За это время выздоровели и выписались из больниц 79 757 человек. В лабораториях страны проведено 2 222 310 тестов.





В начале октября Минздрав заявил о готовности системы здравоохранения ко второй волне коронавируса. Чиновники от медицины уверяют, что больницы в полном объёме оснащены коечным фондом, аппаратами ИВЛ и медикаментами, а медработники — средствами индивидуальной защиты.