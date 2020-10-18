+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

635 новых случаев: Минздрав обновил данные по COVID-19

За последние 24 часа в Беларуси зафиксировано 635 новых случаев коронавируса. Умерло 4 пациента.

Центральная районная больница в Ивье во время первой волны пандемии коронавируса / Еврорадио

С начала пандемии в стране зарегестрировано 87 698 больных COVID-19. За это время выздоровели и выписались из больниц 79 757 человек. В лабораториях страны проведено 2 222 310 тестов.

В начале октября Минздрав заявил о готовности системы здравоохранения ко второй волне коронавируса. Чиновники от медицины уверяют, что больницы в полном объёме оснащены коечным фондом, аппаратами ИВЛ и медикаментами, а медработники — средствами индивидуальной защиты.
Источник: "Еврорадио"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІІ
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]