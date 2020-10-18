29 октября в Куропатах пройдёт Ночь расстрелянных поэтов

В последнее время Ночь расстрелянных поэтов проходит каждый год. Обычно участники акции читают стихи и отрывки из прозы казнённых литераторов, а также произведения современных писателей, посвящённые репрессиям, передает "Еврорадио"





"Чтобы исторические преступления не повторялись в будущем, в Беларуси палач наконец должен называться палачом, а жертва — невинной жертвой. Чтобы сделать черное прошлое необратимым, мы расследуем преступления коммунизма, из которых вытекают все преступления сегодняшнего дня — преступления без срока давности", — так описывает суть события политик и общественный активист Змитер Дашкевич.