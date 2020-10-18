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29 октября в Куропатах пройдёт Ночь расстрелянных поэтов

Ночь расстрелянных поэтов пройдёт 29 октября в Куропатах под Минском. Акция посвящена черной дате в истории Беларуси: в ночь с 29 на 30 октября 1937 года были расстреляны более 100 представителей белорусской интеллигенции — писателей, ученых, государственных деятелей.


В последнее время Ночь расстрелянных поэтов проходит каждый год. Обычно участники акции читают стихи и отрывки из прозы казнённых литераторов, а также произведения современных писателей, посвящённые репрессиям, передает "Еврорадио".

"Чтобы исторические преступления не повторялись в будущем, в Беларуси палач наконец должен называться палачом, а жертва — невинной жертвой. Чтобы сделать черное прошлое необратимым, мы расследуем преступления коммунизма, из которых вытекают все преступления сегодняшнего дня — преступления без срока давности", — так описывает суть события политик и общественный активист Змитер Дашкевич.
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