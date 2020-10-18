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"Крупнейшая логистическая операция". В Словакии хотят одновременно проверить на коронавирус 90% населения

Правительство Словакии закупило 13 млн экспресс-тестов на COVID-19, заявил премьер Игорь Матович. Для организации масштабного тестирования привлекут армию.


90% населения Словакии должны практически одновременно пройти бесплатное тестирование на COVID-19, с этой целью правительство закупило у трех компаний 13 млн экспресс-тестов. Об этом на пресс-конференции в Братиславе 17 октября заявил премьер-министр страны Игорь Матович, пишет Aktuality.

На следующих выходных планируется организовать пилотное тестирование, а основную массу жителей страны власти хотят проверить 31 октября – 1 ноября.

"Последние три недели мы незаметно готовили крупнейшую логистическую операцию", – признал Матович. По его словам, для организации тестирования привлекут 40 тыс. человек, включая медперсонал, полицию и армию. Операция будет чем-то вроде похода на выборы, сказал премьер.

Определено около 6 тыс. точек отбора проб. Правительство обсуждает возрастной ценз, вероятно, детей до 10 лет освободят от процедуры.

Тестирование заявлено как добровольное, однако Матович просит всех сограждан принять в нем участие – чтобы результаты были как можно более точными. Если у кого-то будет положительный результат, вся семья должна будет отправиться на карантин.

Спустя неделю тестирование планируют повторить, чтобы выявить ложноотрицательные результаты.


На закупку тестов правительство потратило около €57 млн. Матович заявил, что, если его идея с массовым тестированием провалится, он уйдет в отставку.

Население Словакии составляет 5,45 млн жителей.

30 сентября в стране констатировали начало второй волны коронавирусной инфекции. Введено чрезвычайное положение.

Общее количество положительных тестов в Словакии с начала пандемии составляет 28 268. В настоящее время зарегистрировано 20 889 активных случаев COVID-19, пишет Aktuality.
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