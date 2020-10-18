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22 этажа длиной. В Минске вывесили гигантский бело-красно-белый флаг

В микрорайоне Каскад вывесили огромный бело-красно-белый флаг. Он примерно 22 этажа длиной.

В дворовом телеграм-канале пишут, что это была попытка поставить рекорд на самый большой флаг в мире, пишет "Наша Нива".

Флаг 71 метров в длину и 36 в ширину, его площадь-2556 м2.

Однако из-за гигантских размеров флаг запутался во время вывешивания.

Вскоре приехала группа людей в черном, чтобы этот флаг снять. Но жильцы сняли флаг сами.
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