



Возмущения магнитного поля Земли начнутся 20 числа и завершатся 28-го, пик придется на 21-25 сентября, прогнозируют исследователи.





Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Желательно в такие дни отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу.





Не переедайте, чтобы не увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.





Магнитные бури часто провоцируют сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность.