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Метеозависимым - приготовиться: сильная магнитная буря ожидается в конце октября

О магнитной буре, которая пройдет в конце октября, предупреждает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.


Возмущения магнитного поля Земли начнутся 20 числа и завершатся 28-го, пик придется на 21-25 сентября, прогнозируют исследователи.

Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Желательно в такие дни отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу.

Не переедайте, чтобы не увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Магнитные бури часто провоцируют сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность. 
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