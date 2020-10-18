Метеозависимым - приготовиться: сильная магнитная буря ожидается в конце октября
О магнитной буре, которая пройдет в конце октября, предупреждает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Возмущения магнитного поля Земли начнутся 20 числа и завершатся 28-го, пик придется на 21-25 сентября, прогнозируют исследователи.
Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности чутко прислушиваться к организму и не работать на износ. Желательно в такие дни отказаться от физических нагрузок и следить за питанием: жирная и слишком соленая пища не пойдет на пользу.
Не переедайте, чтобы не увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Магнитные бури часто провоцируют сонливость или бессонницу, внезапное ухудшение самочувствия, раздражительность, невнимательность.
11:39 18/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение