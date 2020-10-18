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Сломить невозможно! Брестская пенсионерка поет песню за решеткой: видеофакт

Елене Гнаук 63 года.

По информации родственников, 4 октября ее задержали в Бресте за лозунг " Жыве Беларусь!", а уже 7 октября присудили за это 15 суток ареста. 

Также известно, что 13 и 16 октября ее также доставляли в суд по другому административному делу (оба раза дело отправляли на доработку). И вот, стало известно что на 19 октября (16:00) назначена очередная попытка рассмотреть дело в суде Ленинского района Бреста.

Похоже, что видео сделано прямо в автозаке.
Рацыя
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